Без паники: Сегодня на Камчатке прозвучит сирена

На Камчатке сегодня, 2 октября, пройдет проверка системы оповещения. Запуск электросирен и громкоговорителей, а также замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов состоится в 10:40. Кроме того, информация будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор (любой общедоступный канал или радио) и прослушать информационное сообщение.

«В ходе комплексных проверок готовности систем оповещения населения осуществляется включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!", в эфира теле- и радиоканалов транслируется информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения "ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!". Данный комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций», - сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.