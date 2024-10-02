В Камчатском крае подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в рамках проекта «Решаем вместе»

Жители Камчатки выбирали объекты, которые будут благоустроены в рамках проекта «Решаем вместе», инициированного губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, передаёт ИА«Камчатка» информацию из администрации региона.

«В этом году муниципалитеты представили 54 проекта, из них шесть были предложены молодёжными инициативами, четыре — территориальными общественными самоуправлениями (ТОС) и пять — коренными малочисленными народами Севера (КМНС)», — сообщили в министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа

Итоги голосования будут опубликованы на портале «Камчатка в порядке» и на сайте министерства. После этого специальная комиссия рассмотрит все заявки и определит, какие проекты будут реализованы.

Напомним, с 2021 года в Камчатском крае реализуется проект «Решаем вместе», который позволяет жителям региона выбирать объекты для благоустройства. В этом году на территории края было реализовано 27 проектов.

Среди наиболее значимых проектов этого года можно выделить благоустройство территорий ТОС «Македонский» и «Авача» в Петропавловск-Камчатском городском округе, а также «Ленина, 43» и «Ленина,47» в Елизовском городском поселении. Также было проведено комплексное благоустройство площади имени Ленина в городском округе «поселок Палана» и установка модульной каркасной бани в Устьевом сельском поселении Соболевского муниципального района.

Голосование по выбору объектов для благоустройства на 2025 год прошло с 1 по 30 сентября.