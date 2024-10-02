Жителей села Соболево на Камчатке призывают быть готовыми к паводку

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прогнозируемыми осадками уровень воды в реке может подняться до отметки опасного гидрологического явления — 325 сантиметров, сообщили ИА «Камчатка» в региональном МЧС. В дальнейшем ожидается, что после 2 октября уровень воды будет повышаться на 5-10 сантиметров в сутки.

В случае достижения отметки опасного явления возможно частичное подтопление территорий, расположенных в прибрежной зоне реки, а также размыв устоев и опор мостовых переходов.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю призывает жителей Соболевского района соблюдать бдительность и напоминает правила поведения при угрозе подтопления.

Сергей Лебедев, представитель ГУ МЧС России по Камчатскому краю, сообщил о предстоящем подъёме уровня воды в реке Большая Воровская. Он также предупредил о возможном наводнении и призвал жителей подготовиться к нему.

«Уровень воды в реке Большая Воровская поднимается. Готовимся к наводнению. Дождя нет, но тунда всё ещё отдаёт воду. Уровень сейчас 308 см. До отметки «Опасное явление» осталось 17 см. ПВР готов, силы и средства в готовности. Дороги пока целы, но подтапливаются. Прошу без необходимости по ним не ездить. Ожидаем снижения уровня, но его пока нет. Население оповещено. Запаситесь водой, поднимите с пола и подвалов вещи, гидрофоры и т. д.», — сообщил Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети ВКонтакте.