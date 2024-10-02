В Вилючинской горбольнице на Камчатке идёт капитальный ремонт поликлиники, стационара и родильного дома

Главный специалист-эксперт отдела по развитию здравоохранения краевого Минздрава Никита Сорокопуд рассказал ИА «Камчатка» о ходе ремонтных работ.

«На данный момент в Вилючинской городской больнице продолжается ремонт. В 2023 году мы успели отремонтировать помещения в стационаре, в том числе заменили потолки, двери и часть окон во всех отделениях. В поликлинике и стационаре также провели капитальный ремонт систем отопления и электроосвещения. В этом году продолжаются работы по ремонту входной группы и помещений поликлиники по адресу Победы, 1А. В следующем году планируется продолжить ремонт во всех отделениях стационара, включая балконы и часть санузлов», — сообщил Никита Сорокопуд.

С 2023 года в Вилючинскую городскую больницу поступает новое оборудование, включая аппараты рентгеноскопии, УЗИ, оборудование для проведения ФГС и колоноскопии и т. д. Это особенно важно для жителей старшего возраста, которым раньше приходилось ездить в Петропавловск-Камчатский для проведения этих процедур.

Кроме того, в Вилючинске действует программа по привлечению врачей общей практики и узких специалистов. Благодаря этому больница пополняется новыми кадрами, что делает её одним из лучших медицинских учреждений региона, как отметила жительница Вилючинского городского округа Галина Гришило.

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» продолжается капитальный ремонт родильного дома. Уже отремонтированы фасад и крыша, продолжаются работы по внутренней отделке. В 2025 году планируется завершить ремонт электроосвещения и окончательно ввести объект в эксплуатацию.