Рабочая группа гонки «Берингия» провела организационный выезд в два района Камчатки

Группа оперативного руководства по организации и проведению Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия» проинспектировала будущую площадку старта гонки в Усть-Камчатске и провела встречу с каюрами в селе Эссо, сообщили ИА Камчатка» в оргкомитете гонок.

«Мы обсудили место старта большой гонки "Берингия", маршрут которой в 2025 году пройдёт до Анадыря, места размещения каюров и команды сопровождения, культурную программу и нюансы старта гонки в Усть-Камчатске», — рассказал директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлёв.

Рабочая группа посетила питомник молодого каюра Петра Прокаева. При поддержке главы Усть-Камчатского района Олега Бондаренко и команды «Берингии» на участке Петра провели коммуникации, он осваивается и готовит морозильную камеру для обеспечения питомника рыбной продукцией.

В селе Эссо на встрече с каюрами организаторы ответили на вопросы и представили карту гонки с новым маршрутом. Группа посетила рыбоперерабатывающий завод ООО «Вектор», который предоставляет кормовую базу питомникам Быстринского района.

Во время поездки обсуждалось создание туристического продукта, событийной частью которого будет старт гонки «Берингия».

«Идея создать туристический продукт в рамках старта большой гонки "Берингия" уникальна — более 2100 километров, она соединяет два субъекта России: историческую столицу Камчатки и столицу Чукотского автономного округа», — добавил директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлёв.

Напомним, гонка «Берингия» проводится с 1990 года, а гонка «Надежда» — с 1991 года. В 2025 году исполняется 35 лет со старта первой гонки «Берингия», формирующей устойчивый интерес к традициям коренных малочисленных народов Севера.