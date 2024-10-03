Нормативную базу о пользовании рыболовными участками на Камчатке надо совершенствовать — Владимир Солодов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства РФ предложил внести изменения в закон о рыболовстве, касающиеся использования рыболовных участков, сообщает ИА «Камчатка» со ссылкой на администрацию края.

В частности, было предложено завершить формирование перечня участков на основе новых требований законодательства к описанию границ до 1 сентября 2026 года. При этом перезаключение договоров должно быть завершено до 30 декабря 2025 года, а право на добычу должно возникнуть с 1 января 2026 года. Это означает, что договоры фактически начнут действовать в отношении участков, которые не прошли процедуру согласования и не были включены в перечень.

«Важно отметить две ключевые позиции, которые необходимо учитывать при реализации решений, поддержанных президентом Российской Федерации. Во-первых, необходимо соблюдать указ президента и осуществлять платежи в течение трёх лет, а не двух, как это предусмотрено в действующих актах правительства. Трёхлетняя конструкция предполагает рассрочку на четыре платежа, что соответствует указу президента. Во-вторых, целесообразно сначала уточнить границы рыболовных участков и привести их в соответствие с требованиями, а затем уже перезаключать договоры. В противном случае пользователи будут заключать договоры вслепую, что создаёт риск для работы рыбодобывающих предприятий», — подчеркнул Владимир Солодов.

В июле 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил поправки в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которые учитывают предложения рыбаков и прибрежных регионов, включая Камчатский край. В частности, было решено продлить договоры пользования рыболовными участками для добросовестных пользователей после истечения срока их действия.

Камчатский край является главным рыбодобывающим регионом России, где добывается более 70% от общего улова тихоокеанских лососей. Рыбоперерабатывающий комплекс обеспечивает 60% промышленного производства региона. В отрасли занято более 18,5 тысячи человек, что составляет около 6,5% населения региона.