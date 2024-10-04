Фестиваль ВФСК ГТО для пенсионеров впервые проведут на Камчатке

В Камчатском крае впервые проведут фестиваль ВФСК ГТО среди пенсионеров. Участников ждут 5 октября на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова. Начало в 9:30.

Программа фестиваля: отжимания в упоре лёжа на полу (55-59 лет), отжимания в упоре о гимнастическую скамью (60-69 лет), отжимания в упоре о сиденье стула (70 лет и старше), пресс, наклон и скандинавская ходьба на 3 километра.

Участников разделят на возрастные категории:



XV ступень - 55-59 лет;

XVI ступень - 60-64 лет;

XVII ступень - 65-69 лет;

XVIII ступень - 70 лет и старше.

Для того, чтобы стать участником фестиваля нужно зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3DVMh6

Кроме того, организаторам нужно будет предоставить справку от терапевта, копии паспорта и копию полиса ОМС. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в краевом министерстве спорта. Там добавили, что все участники фестиваля получат сувенирную продукцию ВФСК ГТО.

Вопросы можно задать по телефону: 8 (914) 020-25-35.