В строящихся домах Усть-Камчатского района приступили к внутренней отделке

На Камчатке строительство домов в Усть-Камчатском районе находится на завершающей стадии. Сейчас выполняются внутренние отделочные работы, укладка линолеума, установка межкомнатных дверей с отделкой откосов, покраска стен, электромонтажные работы, строительство тепловых сетей.

«В рамках региональной адресной программы по расселению аварийного жилья на территории Усть-Камчатского муниципального округа продолжается строительство трёх многоквартирных домов. Так, в селе Усть-Камчатск будет построено два многоквартирных дома, а в селе Ключи один 12-ти квартирный дом», - сказал заместитель министра - начальник отдела жилищного строительства министерства строительства и жилищной политики Камчатского края Сергей Табакар.

На объекте задействованы 20 человек и три единицы техники. Завершить строительство планируется в этом году. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Напомним, более 300 аварийных домов, признанных таковыми с 2017 до 2022 года, будут расселены в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Жители получат квартиры в 35 муниципальных образованиях Камчатки. Расселение ведётся путём выкупа жилья на вторичном рынке, в новых домах, а также путём компенсации гражданам стоимости жилья.

Больше фото на сайте информагентства «Камчатка» по ссылке: https://kamtoday.ru/news/poluostrov/rabochie-pristupili-k-vnutrenney-otdelke-v-stroyashchikhsya-doma...