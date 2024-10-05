Крупнейший строительный объект на Камчатке - краевая больница, будет сдана в этом году

На данный момент строительные работы уже завершены, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 5 октября, со ссылкой на правительство региона. Сейчас идёт завершающая отделка в палатах, установка оборудования, вывоз строительного мусора и другие работы. Также выполнено благоустройство: уложен асфальт, брусчатка, установлены ограждения и т.д.



«Установлено основное оборудование — то, что мы называем «тяжёлым». Идёт обеспыливание и все необходимые процедуры по подготовке к открытию. До конца года строители уйдут с объекта и останутся только врачи, а также специалисты по наладке оборудования. Таким образом, стройка завершается в 2024 году. В 2025 году мы дооформим лицензии и проведём окончательные расчёты по закрытию всех контрактов. Очень важно отследить вопросы дисциплинированного закрытия документов, ведь строительство длилось продолжительное время.



Отмечу также, что уже с середины октября мы начнём осваивать больницу вместе с теми, кто будет дальше пользоваться ею: с заведующими отделениями, врачами, со студентами медицинского колледжа, представителями общественности — чтобы специалисты видели, где им предстоит работать, могли планировать её. Чтобы оценить разницу между действующей больницей и тем, что нас ждёт.



Весной действующая краевая больница полностью переедет в новые корпуса. Это длительный процесс, ведь мы не можем прервать медицинскую помощь ни на день. Поэтому по каждому отделению будем определять то время, когда их временно заменят другие больницы — в это время будет идти переезд, пусконаладочные работы и так далее.



Большая работа разворачивается и вокруг объекта. Это разработка маршрутов автобусов, обустройство разворотных площадок, остановок для удобства людей. Об этом тоже не надо забывать, потому что больница всё-таки довольно далеко от центра города», — сказал Владимир Солодов.



Переезд отделений в «новую» краевую больницу состоит из нескольких этапов: сбор оборудования, изделий, лекарств; непосредственно переезд; расстановка; заключительная дезинфекция.На время планируется приостановить плановую госпитализацию в отделения, которые будут переезжать.



Для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи по «хирургии» и «травматологии» будут привлечены: Петропавловск-Камчатская городская больница № 2 и Елизовская районная больница. По остальным профилям: урология, нейрохирургия, оториноларингология, челюстно-лицевая хирургия экстренная и неотложная медицинская помощь будет оказываться в ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» по адресу: Ленинградская, д. 112. На данный момент ведётся установка оборудования. Это томографы, рентген-оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, аппарат искусственной почки и другие — всего более 100 наименований.



