Специалисты изучают природу и особенности Кроноцкого вулкана на Камчатке

В числе важнейших задач полевых маршрутов учёных, определить разнообразие пород, слагающих постройку вулкана Кроноцкого, с абсолютной высотой 3528 метров, сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Маршрутная группа вулканологов уже четвёртый год проводит систематические полевые исследования исполина. Его остроконечный конус правильной формы по праву считается визитной карточкой Кроноцкого государственного заповедника. Однако, до недавнего времени он оставался слабоизученным с точки зрения состава и эволюции слагающих его горных пород, а также истории извержений.

«Чтобы это выяснить, необходимо тщательно отобрать образцы вулканических пород в различных секторах вулкана. В предыдущие годы нам удалось поработать на юго-западных, западных и северных склонах, а в этом году мы добрались до одного из труднодоступных южных ущелий. Кроме отбора образцов лав, у нас был особый интерес к этому сектору стратовулкана. Дело в том, что в отчёте геологической партии, выполнявшей съёмку вулканов Кроноцкого, Крашенинникова и прилегающих к ним территорий в 1968-1970 гг. мы нашли упоминание о находке ксенолитов (обломков чужеродной горной породы) наряду с огромными — до 15 см — кристаллами не часто встречающегося в базальтовых лавах минерала амфибол. Было интересно подтвердить находку геологов», – пояснила Наталия Горбач, старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Местонахождение находки было неясным, однако вулканологам удалось её повторить. Средний размер кристаллов составлял от 2 до 5 см, однако встречались и обломки отдельных монокристаллов, достигающие 8 см. Как сообщили исследователи, после детального изучения эти впечатляющие находки помогут лучше понять магматические процессы, протекающие на больших глубинах под Кроноцким вулканом.

Вулканологи отметили, что их маршруты были бы невозможны без помощи пилотов большой и малой камчатской авиации и хранителей заповедных территорий – Руслана и Наталии Акбировых, государственных инспекторов Кроноцкого заповедника, базирующихся на кордоне «Исток».