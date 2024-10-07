Село Соболево необходимо защитить от сезонных паводков — губернатор Камчатки

Третьего октября река Большая Воровская на Камчатке вышла из берегов, передаёт ИА «Камчатка» информацию из правительства края. Уровень воды составил 343 сантиметра. Было подтоплено 16 придомовых территорий и размыты подъездные пути к селу Соболево. Был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для оказания помощи жителям в район прибыли сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России. 5 октября проезд был восстановлен.

В связи с приближением циклона в Соболевском районе вновь ожидается подъём уровня воды в реке Большая Воровская и подтопление придомовых территорий.

«Сейчас мы успешно справляемся с ситуацией, в том числе благодаря временной дамбе, которая была построена. К сожалению, это не последний паводок, и необходимо принять комплексные меры для защиты посёлка. Нужно добиться строительства полноценной дамбы. Проект на неё готов, и в рамках бюджетного цикла прошу проработать этот вопрос с федеральными органами власти максимально эффективно. Этот объект должен быть включён в финансовый план на следующий год», — сказал Владимир Солодов.

Заместитель председателя правительства региона Роман Василевский отметил, что осенние паводки — это обычное явление для Соболевского района. Поэтому в случае угрозы их возникновения группы реагирования оперативно выезжают на место.

«Мы видим, что приближается циклон, и его влияние начнётся сегодня. В Соболево есть запасы питьевой воды и продовольствия, организован пункт временного размещения для 120 человек. Однако необходимо уделить внимание накоплению строительных материалов, чтобы дороги можно было восстановить в кратчайшие сроки. Глава Соболевского района организовал работу по созданию инженерных бригад», — сказал Роман Василевский.

Андрей Воровский сообщил, что после недавнего паводка к вечеру 5 октября проезд был восстановлен. В настоящее время работа ведётся в плановом режиме, проводится отсыпка и восстановление размытых участков дороги.

Владимир Солодов поручил Андрею Воровскому лично контролировать восстановление инфраструктуры, дорог и мостов и при необходимости обращаться за помощью к краевому правительству.