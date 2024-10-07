В ближайшие выходные на Камчатке пройдёт турнир ММА на «Кубок Губернатора»

Организатором мероприятия выступает Федерация ММА Камчатского края при поддержке регионального правительства и Законодательного Собрания, сообщает ИА «Камчатка»

«В соревнованиях примут участие более ста спортсменов из Камчатского края и других регионов России. Они будут разделены на возрастные категории: юноши 12–13 лет, 14–15 лет, 16–17 лет и юниоры 18–20 лет», — сообщил один из организаторов, заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного Собрания Камчатского края Дмитрий Тимофеев.

По просьбе спортивной общественности парламентарий обратился к губернатору региона Владимиру Солодову с предложением провести турнир. Губернатор поддержал инициативу.

Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Водник». Отборочные поединки состоятся 11 октября, а 12 октября пройдут финальные бои сильнейших участников. Торжественное открытие турнира запланировано на 12 октября в 16:00.