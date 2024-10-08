Ирина Унтилова: рост цен на топочный мазут создаёт проблемы для энергозависимой экономики Камчатки

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания, посвящённые обсуждению проекта федерального бюджета на ближайшие три года, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 8 октября, со ссылкой на пресс-службу краевого парламента. В ходе мероприятия Ирина Унтилова, председатель Законодательного Собрания Камчатского края, обозначила ряд острых проблем, связанных с бюджетным финансированием, которые требуют поддержки со стороны федерального центра.

Одним из ключевых вопросов, поднятых Ириной Унтиловой, стал рост цен на топочный мазут, используемый в энергетической отрасли. По её словам, это создаёт серьёзные трудности для региона, поскольку постоянное увеличение стоимости топлива делает невозможным планирование расходов и выполнение бюджета в других отраслях.



Кроме того, Ирина Унтилова отметила, что в Камчатском крае один из самых высоких тарифов на электроэнергию, и это создаёт дополнительную нагрузку на бюджет. Для поддержки населения из краевого бюджета компенсируются недополученные расходы ресурсоснабжающих организаций. Однако, по словам Ирины Унтиловой, в 2024 году размер долга по этой статье превысил 10 миллиардов рублей, что составляет 35% от общей потребности.



В связи с этим Ирина Унтилова подчеркнула важность своевременного поступления средств в бюджет, чтобы предотвратить перенос долга на 2025 год.



Ещё одной проблемой, затронутой Ириной Унтиловой, стал поэтапный переход к экономически обоснованным тарифам на электроэнергию в регионах Дальневосточного федерального округа, который начался в 2024 году. По её словам, отмена так называемой «дальневосточной надбавки» создаёт дополнительную нагрузку на краевой бюджет.



В текущем году потребность составляет более 950 миллионов рублей, а в 2025 году — более двух миллиардов рублей. Однако, по словам Ирины Унтиловой, договорённость о поддержке уже достигнута, но средства пока не поступили в бюджет.



Кроме того, Ирина Унтилова обратила внимание на проблему компрессии зарплаты работников бюджетной сферы, которая актуальна не только для Камчатского края, но и для других регионов. По её словам, это приводит к отсутствию разницы в оплате труда квалифицированных и неквалифицированных работников. В результате повар и младший воспитатель в детском саду получают такую же зарплату, как и сторож или дворник.



Ирина Унтилова подчеркнула, что компрессия зарплаты приводит к оттоку кадров и затрудняет привлечение молодёжи в бюджетные учреждения. Она также отметила, что переход на новую систему оплаты труда запланирован на 2026 год, но проблема требует немедленного решения.



В завершение своего выступления Ирина Унтилова призвала к совместному поиску решений обозначенных проблем.



Парламентские слушания по проекту федерального бюджета на ближайшие три года прошли под председательством Валентины Матвиенко. В ходе мероприятия выступили министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Счётной палаты Борис Ковальчук, а также представители регионов и экспертного сообщества.



Первое чтение законопроекта о федеральном бюджете на 2025 год и период 2026 и 2027 годов запланировано на 24 октября в Государственной Думе.