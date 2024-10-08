В октябре 2024 года Камчатское авиационное предприятие будет обеспечивать предполётную подготовку судов «Витязь-Аэро»

Из-за приостановления действия сертификата на проведение технического осмотра самолётов авиакомпания «Витязь-Аэро» не смогла выполнить рейс из Козыревска в Ивашку, сообщили ИА «Камчатка» в региональном министерстве транспорта и дорожного строительства. Пассажиры были вынуждены добираться до краевой столицы наземным транспортом.После заключения договора между «Витязь-Аэро» и Камчатским авиационным предприятием, полёты возобновились.

«Сертификат на осуществление основной деятельности, то есть перевозки пассажиров, у «Витязь-Аэро» сохранён, но сертификат на проведение технического осмотра и обслуживания, а также предполётной подготовки самолётов приостановлен. В настоящее время мы ведём переговоры с Камчатским авиационным предприятием о том, чтобы эту работу выполнял другой авиаперевозчик в регионе. В Козыревске возникла ситуация, когда пассажиры не смогли вылететь. Это произошло из-за того, что «Витязь-Аэро» не может обслужить самолёт, направляющийся в Ивашку, из-за приостановления сертификата на обслуживание самолётов. В ближайшее время авиакомпания продолжит работу в этом направлении, заключив соответствующий договор», — сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов.

Ситуация находится под контролем Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.