Владимир Солодов поручил принять меры для оперативного реагирования на лесные пожары, которые произошли в осенний период

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил министерству лесного и охотничьего хозяйства принять дополнительные меры по предотвращению пожаров в регионе, передаёт ИА «Камчатка» сегодня 8 октября со ссылкой на правительство региона

«Для нас нетипична ситуация с возгораниями в осенний период. Сейчас стоит тёплая погода для октября, поэтому необходимо принять дополнительные меры по предотвращению пожаров в Камчатском крае. В том числе в информационной сфере. Также необходимо обеспечить оперативное реагирование для защиты лесных массивов», — сказал губернатор.

На данный момент на территории Камчатского края действуют два лесных пожара — в Петропавловск-Камчатском городском округе и в Вилючинске.

«Из-за тёплой погоды в октябре на Камчатке произошло четыре природных пожара, вызванных деятельностью человека. В настоящее время действуют два природных пожара, один из которых — лесной, в районе Вилючинского перевала. Второй пожар происходит на территории ПКГО. В настоящее время проводится тушение. В течение сегодняшнего дня планируется ликвидация пожара, для этого имеется достаточно сил и средств», — сообщил министр лесного и охотничьего хозяйства Дмитрий Щипицын.

Стоит отметить, что на Камчатке наблюдается рост числа пожаров. С начала 2024 года в крае произошло почти 700 пожаров, что на 70 больше, чем за аналогичный период прошлого года.