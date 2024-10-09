Около 18 000 человек посещают спортивный парк «Спартак» в столице Камчатки ежемесячно

В «Народную программу», которая реализуется с 2020 года по поручению губернатора Камчатки Владимира Солодова, вошли предложения от жителей, связанные с развитием спортивной инфраструктуры. Так, в 2021 году в Петропавловске был открыт спортивный парк «Спартак», который стал одной из точек притяжения в краевой столице. Ежемесячно спортивное пространство посещают около 18 000 горожан, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«После четырёхлетней реконструкции, мы спортивный парк “Спартак”. Сегодня это центр для профессионалов и любителей спорта. Здесь находится и футбольное поле с трибунами, и корт для большого тенниса, и волейбольные и баскетбольные площадки, а также уличные тренажеры. Кроме того, это место притяжения, которое объединяет жителей Камчатки», — отметил министр спорта Камчатского края Александр Бондаренко.

Работа по развитию спортивной инфраструктуры – одно из направлений «Народной программы», которая реализуется уже четыре года по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Заместитель директора по хозяйственной части спортивной школы по футболу Анатолий Стрюков рассказал, что проблем с инвентарем для спортивного парка вообще нет.

«Всё, что касается спортивной школы по футболу – всего в избытке: футбольные ворота, манекены, мячи, скакалки, конусы, форма и другое. На самом комплексе также есть необходимое, в том числе сетки, кольца, щиты, разметка. Это всё регулярно обновляется или ремонтируется», — сказано в его сообщении.

По поручению Владимира Солодова в 2020 году была разработана и принята «Народная программа». Данный документ объединил в себе реальные потребности и почти 50 тысяч предложений жителей, которые стали основой работы главы региона и краевого правительства, проводимой за последние четыре года.

Ключевыми приоритетами, которые обозначили жители и которые вошли в программу, стали вопросы совершенствования системы здравоохранения и транспортной инфраструктуры, обновления камчатских городов и развития спорта, образования, рыбного хозяйства, туризма и многое другое.