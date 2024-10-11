СИРОТЫ КАМЧАТСКИЕ

Центром всеобщего внимания на Камчатке стал осиротевший медвежонок с видеокадров, не предназначенных для слабонервных. Рыдали и дети, и взрослые, многие даже хотели забрать несчастного зверя к себе домой. А вечером 10 октября неравнодушных оповестили, что кроху усыновила другая мама-медведица. Нам одним кажется, что что-то здесь не так?

Напомним, 7 октября по интернету разлетелось душераздирающее видео с краевой трассы Петропавловск-Камчатский-Мильково. Растерянный медвежонок 8-9 месяцев не отходил от мёртвой мамы-медведицы, которую, судя по всему, сбил автомобиль. Авторы видео просили помочь осиротевшему малышу.

Запечатлённые кадры никого не оставили равнодушными. На место происшествия сразу отправились специалисты министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края. На обочине они обнаружили погибшую медведицу, но медвежонка поблизости не оказалось.

Попутно Госавтоинспекция осмотрела место, где была сбита медведица и возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП). Нарушителю грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, или административный арест на срок до 15 суток. Водителя, который и сам мог погибнуть от столкновения машины с крупным зверем, до сих пор ищут.

Добровольцев не поддержали

В Елизовском зоопарке сказали, что не смогут принять мохнатого сироту. Там нет подходящего вольера и вообще условий для содержания медведей.

Но нашлись те, кто может и желает приютить медвежонка. 8 октября помочь вызвался уралец Кирилл Потапов. Его центр по спасению диких животных «Альфа» находится недалеко от Екатеринбурга. Кирилл имеет опыт содержания медведей, волков, пум, рысей и других хищных млекопитающих.

- Сегодня увидел очень страшное видео, где осиротевший медвежонок рядом с мамой сидит и принял решение взять его к себе в центр, если операция по его поискам будет успешной, — сказал Кирилл Потапов.

Вдохновлённые этой перспективой добровольцы под руководством координатора Юрия объединились, чтобы найти сироту и организовать его дальнейшую отправку на Урал. Неравнодушные камчатцы и жители других регионов предлагали финансовую помощь, помощь с транспортом, с организацией поисковой операции, с отправкой мишки в реацентр.

Поисковики нашли и дроны, и тепловизоры, но, говорят, что не нашли понимания у властей. Не могли получить разрешение и транквилизаторы для отлова.

Волонтёры толком не могли приступить к поискам малыша, но собирали всю информацию. Ребята узнали от очевидцев, что пушистых деток было двое. У осиротевшего камчатского медвежонка есть брат-одногодка. Их видели вместе на Мильковской трассе. Об этом написал Telegram-канал Amur Mash.

Кстати, о готовности принять осиротевшего медвежонка с Камчатки заявила и директор Московского зоопарка Светлана Акулова. В своем Telegram-канале она написала, что к ней поступает большое количество вопросов по этой ситуации.

- Сообщаю вам, что 7 октября я связалась с организатором поисков медведя Юрием, который сообщил, что медведя уже забирает реабилитационный центр «Альфа» и нет необходимости в нашей помощи. Информирую вас, что я сообщила Юрию, что в случае отказа от медведя московский зоопарк готов принять его, – написала Светлана Акулова.

В лучшее верится?

Охотоведы, все-таки, отговорили волонтёров от активных поисков. Медведи сейчас ложатся спать, и в лесу нельзя шуметь квадроциклами. А вечером 10 октября было распространено радостное известие: охотинспекторы признали в одном из малышей другой медведицы того самого сиротку, который прославился в соцсетях.

Тем самым наши охотоведы либо заслужили приз за нестандартную творческую находку, либо реально стали свидетелями редчайшего в дикой природе явления — усыновления медведицей чужого детёныша.

Первый и единственный раз сотрудники Кроноцкого государственного заповедника на Камчатке зафиксировали такое в 2009 году. Осиротевшего медвежонка-сеголетку (так называют медведей в возрасте менее года) тогда приютила другая косолапая семья, и зоологи с трудом верили собственным глазам.

- Сотрудники заповедника не раз видели, когда осиротевшие медведи просились в чужую семью, но попасть туда им никогда не удавалось, — говорит фотограф Игорь Шпиленок, наблюдавший эту историю в Кроноцком заповеднике на Камчатке летом 2009 года.

Исследователь и сотрудник известного заповедника Виталий Николаенко, который погиб от лап медведя, в своей книге «Камчатский медведь» писал, что медвежья семья — это закрытое сообщество: «Нет достоверных данных о приёме медведицей чужих медвежат в дикой природе. Сеголетки, оставшись без матери, обречены на гибель».

- Это очень нетипично для медведей. Я с таким сталкиваюсь впервые, — говорит Алексей Тихонов из Зоологического института РАН. По его словам, обычно самка участвует в гоне, когда у неё уже есть полугодовалые медвежата. С ними она ложится в берлогу, а затем у неё рождается новое потомство. На следующее лето старшие медвежата от неё отходят, а зимой рождаются новые малыши. С перерывами этот процесс повторяется постоянно. «Поэтому медведица и не может принять и прокормить еще одного медвежонка, особенно если ему меньше года».

Ситуация HALP

Как на самом деле сложилась судьба нашего сироты, уже никто и никогда не узнает. Но такие острые резонансные ситуации всегда заставляют вспомнить о давно назревших проблемах, о которых предпочитали долго не говорить.

К примеру, единственный в крае зоопарк, который не в состоянии даже на время взять медвежонка до отправки его в центр с подходящими условиями — вообще отдельная тема. Люди приходят туда за хорошими эмоциями, а уходят в шоке и со слезами. Почему — сами съездите, посмотрите.

А нормально ли, что в уникальном диком природном крае, на Камчатке, нет ни одного уголка, где можно приютить попавших в беду диких зверей, адаптировать их к самостоятельной жизни и выпустить обратно в природу?

Кстати, сейчас на Камчатке ещё один осиротевший медвежонок выживает без матери на базе вахтовиков, которую через неделю обесточат.

Telegram-канал Amur Mash сообщает, что малышу ещё нет и года. К базе у посёлка Крутогоровский он пришёл около 10 дней назад — перелез через ограду и остался. Рабочие сначала боялись, но потом поняли, что косолапый безобиден. Теперь он местный любимец: играет с собаками, спит рядом с домиками и хорошо питается остатками из столовой.

Проблема одна: уже на следующей неделе объект закроют до весны. После этого мишка наверняка пойдёт искать еду в посёлок и там его пристрелят.

Мария Шупеник