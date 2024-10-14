В Камчатском крае было принято решение об определении даты окончания навигации для маломерных судов

Решение о сроках прекращения навигации для маломерных судов было принято в администрации региона и подписано председателем правительства Камчатского края Евгением Чекиным, сообщает ИА «Камчатка». Оно касается маломерных судов, которые используются на водных объектах, расположенных на территории Камчатского края.

Согласно постановлению, навигация для маломерных судов на водных объектах в некоторых муниципальных образованиях заканчивается:

в Карагинском муниципальном районе — 18 октября;

в Олюторском муниципальном районе — 18 октября;

в Пенжинском муниципальном районе — 18 октября.

В других муниципальных образованиях навигация заканчивается:

в Алеутском муниципальном округе — 1 ноября;

в Быстринском муниципальном округе — 1 ноября;

в Вилючинском городском округе — 1 ноября;

в Елизовском муниципальном районе — 1 ноября;

в Мильковском муниципальном округе — 1 ноября;

в Соболевском муниципальном районе — 1 ноября;

в Петропавловск-Камчатском городском округе — 1 ноября;

в Усть-Большерецком районе — 1 ноября;

в Усть-Камчатском округе — 1 ноября;

в Тигильском округе — 1 ноября;

в городском округе «посёлок Палана» — 1 ноября.



Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края также опубликовало информацию о том, что с 15 ноября закрывается навигация во внутренних морских водах, а с 19 ноября — на внутренних водоемах.

«Начинаем исполнять постановление. Прошу всех соблюдать установленные сроки навигации. Это важно для вашей безопасности», — написал в своих социальных сетях министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Исключение составляют маломерные суда, которые используются государственными органами для осуществления контрольных и надзорных функций, а также пожарно-спасательными, поисково-спасательными и аварийно-спасательными формированиями, подчинёнными Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю.

Также исключение составляют организации, созданные для осуществления полномочий исполнительных органов Камчатского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Камчатского края.