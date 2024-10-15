В Петропавловске-Камчатском сотрудники полиции задержали «челябинского вора»

В ходе следствия установлено, что 26-летний мужчина, ранее судимый и безработный, находясь в одной из гостиниц на улице Ленинградской, похитил из сумки 60-летнего мужчины 200 тысяч рублей и мобильный телефон марки «Самсунг», рассказали ИА «Камчатка» в полиции. Ущерб от действий злоумышленника составил более 220 тысяч рублей.



«В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (пункт «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации). Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до пяти лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает краевое УМВД РФ.



Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Однако 65 тысяч рублей злоумышленник успел потратить на авиабилеты, так как планировал покинуть Камчатский край.