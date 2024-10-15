Пауэрлифтеры из Камчатского края заняли призовые места на Кубке России

Камчатский спортсмен Константин Чекасин стал лучшим в дисциплине «троеборье классическое» в весовой категории 105 кг с результатом 842,5 кг, сообщили ИА «Камчатка» в Федерации пауэрлифтинга Камчатского края.
Еще одни представитель с Камчатки, Максим Выборов занял третье место в дисциплине «троеборье классическое» в весовой категории 83 кг с результатом 712,5 кг.
Константин Чекасин также занял третье место в дисциплине «троеборье классическое» в абсолютном зачёте среди мужчин и третье место в дисциплине «жим» в весовой категории 105 кг с результатом 310 кг.
«Поздравляем спортсменов и тренеров спортивной школы олимпийского резерва по плаванию отделения пауэрлифтинга с высокими результатами на этих соревнованиях», — прокомментировал победу спортсменов представитель Федерации пауэрлифтинга Камчатского края Александр Родионов.
Константин Чекасин выполнил все необходимые условия и нормативы в течение года для получения звания мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу и прошёл отбор для участия в чемпионате Азии по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье классическое», который станет отборочным этапом для сборной России по пауэрлифтингу на Всемирные игры 2025 года.
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Камчатский спортсмен Константин Чекасин стал лучшим в дисциплине «троеборье классическое» в весовой категории 105 кг с результатом 842,5 кг, сообщили ИА «Камчатка» в Федерации пауэрлифтинга Камчатского края.