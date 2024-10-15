Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Спорт
  4. Пауэрлифтеры из Камчатского края заняли призовые места на Кубке России

Пауэрлифтеры из Камчатского края заняли призовые места на Кубке России

15:20
32
Пауэрлифтеры из Камчатского края заняли призовые места на Кубке России

Камчатский спортсмен Константин Чекасин стал лучшим в дисциплине «троеборье классическое» в весовой категории 105 кг с результатом 842,5 кг, сообщили ИА «Камчатка» в Федерации пауэрлифтинга Камчатского края.
Еще одни представитель с Камчатки, Максим Выборов занял третье место в дисциплине «троеборье классическое» в весовой категории 83 кг с результатом 712,5 кг.
Константин Чекасин также занял третье место в дисциплине «троеборье классическое» в абсолютном зачёте среди мужчин и третье место в дисциплине «жим» в весовой категории 105 кг с результатом 310 кг.

«Поздравляем спортсменов и тренеров спортивной школы олимпийского резерва по плаванию отделения пауэрлифтинга с высокими результатами на этих соревнованиях», — прокомментировал победу спортсменов представитель Федерации пауэрлифтинга Камчатского края Александр Родионов.

Константин Чекасин выполнил все необходимые условия и нормативы в течение года для получения звания мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу и прошёл отбор для участия в чемпионате Азии по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье классическое», который станет отборочным этапом для сборной России по пауэрлифтингу на Всемирные игры 2025 года.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
«Алхалалалай» и чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Праздник удался
Проекты камчатских школьников заняли призовые места на Всероссийской конференции юных изобретателей
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в стратегической сессии, посвящённой развитию Почты России
Сборная Камчатского края по плаванию заняла первое место Всероссийской летней Гимназиады
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.