«Витязь-Аэро» приземлили. На какой срок?

Росавиация аннулировала у «Витязь-Аэро» все сертификаты эксплуатанта. Пока это означает, что частный вертолётный перевозчик больше не сможет выполнять какие-либо авиарейсы. Но специалисты полагают, что это лишь вопрос времени и, конечно, денег.

Итак, что известно на сегодняшний день. Авиакомпанию лишили права осуществлять коммерческие воздушные перевозки и авиационные работы, также у нее отозвали свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения. По сути это означает остановку авиакомпании.

Данное решение Росавиации напрямую связано с результатами проверки Ространснадзора после крушения Ми-8Т на Камчатке 31 августа. Авиакатастрофа, в которой погибли 22 человека, стала крупнейшей в России с 2021 года по числу жертв. В письме Ространснадзора в Росавиацию по итогам расследования крушения вертолета говорилось, в числе прочего, о незаконном выполнении полетов, о выпуске воздушного судна с неисправностями, с которыми запрещена их эксплуатация. Проверяющие вскрыли грубые нарушения в подготовке авиаперсонала, в обслуживании и хранении авиакомпонентов и другие непозволительные в авиации прорехи.

На прошлой неделе по предложению Ространснадзора Росавиация приостановила на четыре месяца у «Витязь-Аэро» сертификат организации по техническому обслуживанию. Это по сути уже делало полёты невозможными. Необходимость перевозить вертолётами жителей труднодоступных посёлков Камчатки заставила власти искать выход. Об обязательном предполётном обслуживании «витязей» договорились с АО «Камчатское авиационное предприятие». Но, судя по всему, такое решение не устроило надзорные органы, в результате чего у авиакомпании отобрали все сертификаты эксплуатанта.

«Главная задача — транспортная доступность для жителей Камчатки»

«Витязь-Аэро» была основана в 2009 году. В парке «витязей» 20 вертолетов: 19 Ми-8 различных модификаций и один Ми-2. В компании работает более 60 пилотов. Функционал крупного перевозчика для Камчатки незаменим: помимо авиаработ и обслуживания туристических перевозок авиакомпания осуществляла субсидируемые пассажирские перелёты между отдалёнными населенными пунктами Камчатки.

Сейчас, когда высокий туристический сезон завершён, главная задача краевой власти — не оставить жителей посёлков без транспортной доступности.

«Конечно, мы сейчас всё сделаем для того, чтобы сохранить накопленный предприятием потенциал. В первую очередь, кадры, воздушные суда за счёт усиления взаимодействия с нашим государственным предприятием — Камчатским авиационным предприятием. В ближайшее время ряд судов будет передан в аренду», — рассказал в своём телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он добавил, что вылеты будут выполняться без сбоев, главная задача — транспортная доступность для жителей Камчатки.

Что дальше?

Эксперты полагают, что в «подвисшем» состоянии «Витязь-Аэро» останется месяцев на шесть. После катастрофы в августе 2021 года у компании тоже отбирали сертификат эксплуатанта, но через полгода, как раз к началу активного турсезона, вернули.

В этот раз перевозчик может вернуться к работе, просто сменив юридическое лицо — переделает документы и откроет авиакомпанию под новым названием. Такая практика обкатана в других регионах. Обсуждается и другой вариант развития событий — быстрая продажа компании по сходной цене москвичам. Они смогут еще оперативнее перелицевать компанию и вместо полугода запуститься через 2-3 месяца.

А безопасность, то есть ее отсутствие, останутся прежними при любом варианте, потому что у штурвала останется дикий денежный интерес. К примеру, в 2023 году «Витязь-Аэро» получила рекордную выручку почти в 1,9 млрд рублей. Когда техники обслуживают вертолёты ночами, когда лётчики перерабатывают часы и не догуливают норму отпусков, потому что такой порядок определён руководством — это страшно и не обещает ничего хорошего. Зато финансовый ручей не иссякает.

Кадровые решения внутри компании были приняты после катастрофы августа 2024 года, за неделю до окончания проверочных мероприятий. Учредители уволили генерального директора авиакомпании Виктора Сиротина и заместителя генерального директора по лётной работе Дмитрия Задирея. Сейчас «Витязь-Аэро» возглавляет Андрей Огородников, который был заместителем Сиротина по безопасности полетов. Непонятно, какая польза от такой рокировки. Напомним, за время работы у авиакомпании произошло три крушения, унесшие жизни 33 человек.

Профессионалы от авиации считают, что нужно уделить особое внимание дисциплине и постоянному повышению квалификации пилотов. И поменять руководство всех отделов и служб, потому что действующий менеджмент привык работать, ориентируясь на финансовую выгоду, а не на безопасность полётов.

Мария Владимирова