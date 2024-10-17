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  5. Аэропорт Елизово получил акт готовности к зиме

Аэропорт Елизово получил акт готовности к зиме

11:59
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Аэропорт Елизово получил акт готовности к зиме

В международном аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово), который находится под управлением УК «Аэропорты Регионов», завершилась комплексная проверка готовности всех подразделений к работе в зимний период, сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе предприятия.

Подготовка к сезону включает в себя комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности и регулярности полётов в сложных погодных условиях зимы. Специально созданная комиссия оценила готовность каждой службы к предстоящему сезону и провела инспекцию зданий, сооружений, покрытий взлётно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и инженерной инфраструктуры.

Вся техника и оборудование, используемые для обслуживания самолётов, пассажиров, обработки багажа, грузов и почты, прошли профилактику и сезонное техническое обслуживание. Сотрудники соответствующих подразделений завершили сезонное обучение и прошли повторные инструктажи по особенностям работы в характерных для зимнего периода погодных условиях.

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