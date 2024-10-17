В Камчатском крае подтверждён список сфер деятельности, в которых иностранные работники не могут осуществлять трудовую деятельность в 2025 году

Решение о запрете деятельности мигрантов по ряду позиций на рынке труда в было принято губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и закреплено в соответствующем постановлении, сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона.

Эти ограничения не распространяются на иностранных работников, прибывших из стран Евразийского экономического союза (Киргизии, Казахстана, Армении и Белоруссии).

Ограничения распространяются на следующие виды деятельности:

сбор и заготовку пищевых и лесных ресурсов;

производство детского питания и диетических пищевых продуктов;

производство безалкогольных напитков;

обеспечение электрической энергией, газом и паром;

деятельность туристических агентств и других организаций, предоставляющих туристические услуги;

обеспечение безопасности и проведение расследований;

деятельность в сфере образования;

деятельность библиотек и архивов.



Данные запреты распространяются на осуществление трудовой деятельности иностранных работников, которые работают в Камчатском крае по патенту. Кроме того, в 2025 году продолжит действовать запрет на работу иностранных работников в сфере такси и на арендованных легковых автомобилях с водителем, который был введён в текущем году. Ранее глава региона поддержал инициативу о запрете на переезд семьи в Россию в случае трудовой миграции. Он назвал это предложение справедливым.



Контроль за соблюдением иностранными работниками правил работы осуществляется органами полиции.

Информацию о нарушениях можно сообщить в Управление по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю по телефонам доверия: +7 (415-2) 26-82-51, 41-02-04 или на Единый экстренный канал помощи — 102/112 (для любых операторов мобильной связи).