По следам камчатских просветителей XX века: образовательный проект в действии

В команду проекта «По следам камчатских просветителей XX века» вошли специалисты в области краеведения, литераторы, сотрудники библиотек и артисты, рассказали ИА «Камчатка» в министерстве культуры региона. Они провели в Устьевом и Соболево разнообразные мероприятия, включающие в себя как развлечения, так и образовательные программы.

В рамках экспедиции «По следам камчатских просветителей XX века» в Соболевской библиотеке состоялись Малые Крашенинниковские чтения, посвящённые 120-летию обороны Камчатки в период русско-японской войны 1904–1905 годов.



На мероприятии были представлены доклады о целях и задачах экспедиции, о событиях на западном побережье Камчатки во время русско-японской войны, о жизни и деятельности почётного гражданина Соболево Елизаветы Радьковой, а также о преемственности поколений. В честь Елизаветы Радьковой участники экспедиции установили памятную табличку.



Несмотря на дождливую погоду, жители Соболево собрались у дома Елизаветы Радьковой. Старожилы села, школьники и ученики Елизаветы Фёдоровны пришли, чтобы почтить память представительницы камчадальского рода Спешневых, заслуженного учителя Российской Федерации, отличника народного образования, педагога и краеведа.



Для соболевчан это событие стало особенным и торжественным, ведь это первая памятная табличка, открытая в их селе, — поделилась руководитель экспедиции Наталья Побережная.



Для детей были организованы краеведческие праздники. В библиотеке Устьевого прошла встреча с писателями и краеведами, которые рассказали о своей исследовательской работе.



Большой интерес вызвало выступление краеведа и писателя Сергея Вахрина на тему героя камчатского ополчения Максима Сотникова, который погиб во время русско-японской войны недалеко от села Устьевое от рук японских браконьеров. Писатель Александр Смышляев рассказал о своей серии книг о героях Камчатки, участвовавших в СВО, и подарил их библиотеке.



Завершился день насыщенным мероприятием. Команда проекта провела образовательные встречи в Соболевской средней школе и творческие встречи с жителями в библиотеке. Также жители села приняли участие в чемпионате по чтению краеведческой литературы «ГромкоВслух».



Напомним, что проект «По следам камчатских просветителей XX века» реализуется Библиотечной ассоциацией Камчатки при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.