На Камчатке ожидается повышение уровня воды в реках Усть-Большерецкого и Соболевского районов — МЧС

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 по 26 октября из-за прогнозируемых осадков может ухудшиться гидрологическая ситуация на реках Усть-Большерецкого и Соболевского районов, сообщили ИА «Камчатка» в спасательном ведомстве.

Из-за продолжительных осадков на реках Начилова (в районе села Карымай) и Большой Быстрой (у села Кавалерское) Усть-Большерецкого района, а также на реке Большой Воровской (в районе села Соболево) Соболевского района возможны разливы воды по поймам.



К концу указанного периода на реке Большой Воровской (в районе села Соболево) Соболевского района ожидается формирование дождевого паводка с достижением уровня воды отметки неблагоприятного гидрологического явления (300 см). Это может привести к подтоплению придомовых территорий, расположенных в прибрежной зоне села Соболево.



В случае увеличения интенсивности прогнозируемых осадков в период формирования пика дождевого паводка на реке Большой Воровской у села Соболево Соболевского района существует вероятность достижения уровня воды отметки опасного гидрологического явления (325 см).