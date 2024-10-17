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  4. В Манилах на Камчатке потеряла пост и доверие глава села — прокуратура

В Манилах на Камчатке потеряла пост и доверие глава села — прокуратура

17:59
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В Манилах на Камчатке потеряла пост и доверие глава села — прокуратура

Прокуратура Пенжинского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции., сообщили ИА «Камчатка» в прокуратуре края.

В ходе проверки было установлено, что глава села Манилы не урегулировала конфликт интересов, в том числе путём обращения в соответствующую комиссию.

В частности, она назначила на должность руководителя одного из муниципальных учреждений своего бывшего зятя и, используя свои должностные полномочия, принимала решения, касающиеся его финансового положения (выплата заработной платы, премий).

В связи с этим прокурор Пенжинского района Александр Ким обратился в суд с требованием о досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения «село Манилы» из-за утраты доверия.

Сегодня суд, рассмотрев материалы, предоставленные надзорным ведомством, согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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