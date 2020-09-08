Владимир СОЛОДОВ задействует беспилотники для охраны реки Камчатки от браконьеров

По поручению главы региона с 9 сентября по 1 октября открыт промысел для промышленного, традиционного и любительского рыболовства на реке Камчатке в Мильковском районе.

Он будет вестись с графиком проходных дней 2/2. Такое решение принято на выездном совещании по вопросам рыболовства, которое накануне прошло в селе Мильково.

Напомним, в этом году на самой большой реке полуострова были введены серьезные ограничения промысла как альтернатива полного его закрытия. Путина там была открыта только 6 июня, что позволило пропустить значительное количество ранней нерки. Однако заполнение нерестилищ осталось недостаточным.

«Были созданы условия для того, чтобы повысить возможность вылова для всех заинтересованных пользователей. Вместе с тем ситуация по реке Камчатке остается очень тяжелой, прогноз не очень хороший. В этом году значительно сократился объем промысла нерки на реке: вместо девяти тысяч, как в прошлом году, поймали чуть больше шести тысяч тонн. Это говорит о том, что ситуация требует повышенного внимания», – отметил врио министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский.

Ситуацию также осложняют браконьеры.

«Сегодня мы говорили о том, что необходимо вырабатывать более активную гражданскую позицию в борьбе с браконьерством. При незаконной добыче зачастую применяются электроудочки, то есть, помимо добычи основного ресурса уничтожаются мальки», – сказал врио руководителя Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Юрий Татаринов.

Владимир Солодов, в свою очередь, отметил, что краевые власти готовы оказать всестороннюю поддержку федеральным органам для усиления контроля за промыслом.

«По незаконному лову необходимо подготовить предложения по использованию дополнительных технических средств. Думаю, нам нужно максимально задействовать дистанционное наблюдение, беспилотники. Технологии идут вперед и, помимо гражданской позиции, нам нужно и «техперевооружение». Готов выступать с этой инициативой и на федеральном уровне, и на краевом создавать возможности для более оперативного выявления незаконной ловли, потому что именно она представляет основную угрозу для реки», – сказал глава региона.

В ходе обсуждений руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская также подчеркнула, что в будущем году необходимо продолжать проводить рыболовство в контрольном режиме в верхнем течении реки, чтобы понимать, в какие сроки наиболее оптимально давать зеленую улицу для промысла коренным малочисленным народам.

«Это должен быть период максимального хода в этом районе. Например, неделя или десять дней рыбалки, за которые весь объем будет освоен и не будет необходимости контролировать весь период путины», – отметила Нина Шпигальская.

Добавим, 6 сентября промысел на реке Камчатке возобновился в Усть-Камчатском районе. Вылов рыбы там разрешен до 16 сентября с графиком проходных дней 2/2.