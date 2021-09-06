Врачи ФМБА завершили работу на Камчатке

Врачи Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА России завершили работу в Камчатском крае. Их приезд в регион организовала вице-спикер Госдумы Ирина ЯРОВАЯ. За две недели медики посетили Усть-Камчатский, Мильковский, Усть-Большерецкий и Быстринский районы края, а также Вилючинск.

«За время работы отряда были приняты 1 тысяча 860 пациентов, что составило 7 тысяч 380 посещений. За это время неотложная помощь была оказана 242 пациентам, экстренно госпитализированы 17 человек. Также у 109 человек впервые выявлены новообразования, — сообщила заместитель руководителя сводного отряда Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА России Любовь Лобода. — Я считаю, что отряд свою задачу выполнил. Мы высоко несли знамя ФМБА и, конечно же, не уронили усилия, которые приложила Ирина Анатольевна Яровая. Потому что выполнили работу свою, думаю, на отлично».

Федеральное медико-биологическое агентство находится в прямом подчинении Правительства России. Врачи обеспечивают охрану труда на предприятиях с особо опасными условиями. Также они работают с космонавтами, водолазами, спортсменами и координируют работу с донорами крови. ФМБА — это особые требования к квалификации. В Вилючинске, как и в других населённых пунктах, было множество желающих попасть на приём.

«Больница была забита, конечно. Хочется поблагодарить Ирину Анатольевну Яровую за оказанное содействие и приезд узких специалистов в наш город», — сказал глава Вилючинского городского округа Сергей Потапов.

Местные жители вручили врачам письменные благодарности, адресованные им и вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой за организацию приезда бригады.