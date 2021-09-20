​Владимир СОЛОДОВ: уверен, что совместно нам удастся добиться результатов, которых от нас ждут жители

Губернатор Камчатского края обратился к кандидатам, прошедшим в Госдуму и краевой парламент на выборах.

«Дорогие друзья, на Камчатке завершились выборы в Государственную думу Российской Федерации и Законодательное собрание края. В этом году они проходили в трехдневном формате из-за действующих ограничений, что позволило обеспечить высокую явку: 42,62% жителей Камчатки приняли участие в голосовании. Сегодня можно уверенно говорить о том, что победу одерживает партия «Единая Россия», которая и сформирует основное большинство в Законодательном собрании края.

Я хочу поздравить с победой Ирину Яровую, которая продолжит защищать интересы жителей Камчатки на федеральном уровне. Также победу одерживает действующий сенатор Совета Федерации Валерий Пономарев.

Законодательное собрание края будет существенно обновлено, появятся новые лица, также изменится партийный состав. В Законодательное собрание входит партия «Новые люди». Я хочу поздравить их с впечатляющим результатом и доверием жителей Камчатки.

Сейчас наступает ответственный период, и после того, как окончательный состав Законодательного собрания будет определен, нам предстоит вместе приступить к интенсивной ответственной работе, связанной с защитой и продвижением интересов каждого жителя края. Уверен, что общей командой нам удастся добиться результатов, которых от нас ждут жители, и оправдать высказанное доверие», - заявил Владимир Солодов.

Напомним, голосование в России проходило 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирали депутатов Государственной думы, Законодательного собрания региона, также прошли 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.