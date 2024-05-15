Факты об артериальной гипертензии — врачи рассказывают

Артериальная гипертензия – это одно из самых распространенных заболеваний в мире. Оно развивается примерно у каждого пятого взрослого человека. Специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали интересные факты об этой болезни, которые должен знать каждый.

1. Артериальная гипертензией страдают не только взрослые, но и подростки и даже маленькие дети. Нет достоверных причин, почему это происходит, однако, артериальная гипертензия для людей молодого возраста также опасна, как и для более взрослых.

2. Чаще всего повышенное давление происходит бессимптомно. Часто врачи называют это заболевание «молчаливый убийца» из-за скрытого характера.

3. Артериальная гипертензия может быть связана с развитием деменции. Она может начать развиваться в результате неконтролируемого высокого давления в возрасте 44-66 лет.

4. Множество людей живут с повышенным давлением и даже не подозревают об этом. Примерно каждый третий человек с высоким давлением даже не подозревает о том, что у него артериальная гипертензия. Чаще всего это заболевание выявляется случайно, например при прохождении диспансеризации, или уже при развитии осложнений. Чтобы не допустить подобное развитие событий, необходимо лишь периодически измерять артериальное давление.

5. Современная медицина позволяет взять заболевание под полный контроль и минимизировать риски, связанные с этой болезнью. За последние несколько десятилетий в кардиологии случился настоящий прорыв. В широком доступе появились лекарственные препараты, которые позволяют нормализовать артериальное давление независимо от степени тяжести.

6. Любовь к соленым продуктам может привести к гипертонии. Всем известно, что соль задерживает воду в организме. Если мы пересаливаем пищу, с почками выводится мало жидкости, вследствие чего повышается артериальное давление. Кардиологи советуют контролировать потребление соли и не превышать допустимый порог.