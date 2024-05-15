Выплату на частичное погашение ипотеки могут оформить многодетные семьи Камчатки

Оформить выплату на частичное погашение ипотечного кредита могут многодетные камчатские семьи, это делается в офисах МФЦ.

Многодетными теперь считаются те семьи в Камчатском крае, где воспитываются три ребенка и более по достижении старшим возраста 23 лет, при условии прохождения им обучения в очной форме. Это правило действует после поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«У меня трое детей. После второго ребёнка я получила материнский капитал, который направила на улучшение жилищных условии и вложила средства в ипотеку. А с рождением третьего ребенка, помимо ещё одного материнского капитала я получила выплату на частичное погашение ипотечного кредита, обратившись в многофункциональный центр Камчатского края. Всё это заняло не много времени, от подачи пакета документов до получения выплаты прошло около трёх недель. Сам пакет документов – минимальный, что намного упрощает задачу», — рассказала многодетная мама Наталья Важенина.

Сегодня в Камчатском крае работают такие меры поддержки, как ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего или последующего ребёнка до достижения трёхлетнего возраста, ежемесячная денежная выплата семьям при рождении или усыновлении первого ребёнка, ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на детей, выплата на приобретение легкового автомобиля многодетным семьям, краевой материнский капитал и другие меры социальной поддержки семей с детьми.

Всего на меры социальной поддержки семей с детьми в 2024 году в Камчатском крае предусмотрено 1,5 млрд рублей.

Президент России в Послании Федеральному собранию поставил цель в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости. Для выполнения этой задачи глава государства поручил продлить программу семейной ипотеки до 2030-го с сохранением основных базовых параметров, продлить до 2030 года действие нормы, при которой государство погашает за семью при рождении третьего ребенка часть ипотечного кредита — 450 тысяч рублей.

Кроме того, Владимир Путин поручил увеличить сумму налогового вычета при рождении второго и третьего ребенка и предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030.