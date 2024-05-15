Статистика заболеваемости АГ в странах мира — мединформ

За последние 30 лет число людей с гипертензией увеличилось почти в 2 раза – с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Причем более 500 миллионов человек, даже не подозревали о своем диагнозе и не проходили лечение. Такие данные сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Самые низкие показатели гипертонии – в Швейцарии, Перу и Канаде, самые высокие среди женщин – в Доминиканской Республике, Парагвае и на Ямайке, среди мужчин – в Венгрии, Парагвае и Польше.

В первую десятку стран с самой большой долей мужского населения, страдающего от повышенного давления, также входят Беларусь и Таджикистан. Там гипертония была диагностирована у 52 процентов и 51 процента мужчин соответственно.

Россия оказалась в первой десятке стран, в которых показатели заболеваемости гипертонией среди женщин за 30 лет значительно снизились – на 12 процентов. Узбекистан, наоборот, – в числе стран, где соответствующие показатели значительно выросли как среди женщин, так и среди мужчин – на 9 процентов 15 процентов соответственно.

Эксперты подчеркивают, что высокое артериальное давление существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний мозга и почек, и является одной и главных причин смерти на планете.