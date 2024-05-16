История изучения артериальной гипертензии — популярно о медицине

Первое измерение артериального давления было проведено в 40-х годах 18 века. Тогда, Стивен Гейлс впервые измерил давление у лошади. Для этого ученый вставил латунную трубку в сонную артерию животного и соединил её с вертикальной стеклянной трубкой. После снятия зажима с артерии, кровь в трубке поднялась на высоту 250 см и её уровень стал колебаться одновременно с сокращениями сердца. Стивен Гейлс первым ввел термин «кровяное давление».

В 1896 году появился первый прибор для измерения артериального давления. А уже в 1905 году русский ученый Н. А. Коротков впервые предложил аускультативный способ измерения давления, который вскоре стал общепринятым.

Представление об артериальной гипертензии как феномене, который связывает между собой поражение почек и сердца, стало формироваться в середине 19 века. В течение многих лет считалось, что гипертония — это проявление только заболевания почек. Поворотным этапом в развитии изучения гипертонии стала идея о существовании самостоятельной, первичной гипертензии, которая не связана с патологическим процессом в том или ином органе.

В начале 1920 года ленинградский клиницист Г. Ф. Ланг разделил артериальные гипертензии на первичную и вторичную. Он также ввел термин «гипертоническая болезнь» и сформулировал теорию гипертонической болезни. Согласно этой теории, болезнь возникает вследствие хронического нервно-психического напряжения, которое приводит к усиленному сокращению сосудов. С тех пор состояния, связанные с повышенным артериальным давлением, по-прежнему остается одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения.