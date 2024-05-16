Виды артериальной гипертензии. Медики камчатского Центра профилактики рассказывают

В зависимости от причин возникновения принято выделять первичную или вторичную гипертензию.

Первичная артериальная гипертензия возникает из-за целого комплекса причин:

- нарушение регуляции давления;

- повышение тонуса мелких артерий;

- неправильное выделения натрия почками;

- повышенная реактивность сердечно-сосудистой системы.

«В сочетании с нездоровым образом жизни, наличием вредных привычек, неправильными пищевыми привычками, действие этих факторов может усугубиться и болезнь начнет прогрессировать. Это может привести к симптоматической артериальной гипертензии», — рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Вторичная (симптоматическая) артериальная гипертензия возникает как стойкий симптом при определенных заболеваниях:

- гипертиреоз (повышение функций щитовидной железы);

- первичный альдостеронизм (повышение гормона коры надпочечников - альдостерона);

- феохромоцитома (гормонально активная опухоль надпочечников);

- синдром Кушинга (повышение выработки кортикостероидных гормонов в коре надпочечников);

- врожденное сужение аорты;

- заболевания почек (почечная гипертензия);

- поражение почечных сосудов.