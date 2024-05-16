Виды артериальной гипертензии. Медики камчатского Центра профилактики рассказывают

В зависимости от причин возникновения принято выделять первичную или вторичную гипертензию.
Первичная артериальная гипертензия возникает из-за целого комплекса причин:
- нарушение регуляции давления;
- повышение тонуса мелких артерий;
- неправильное выделения натрия почками;
- повышенная реактивность сердечно-сосудистой системы.
«В сочетании с нездоровым образом жизни, наличием вредных привычек, неправильными пищевыми привычками, действие этих факторов может усугубиться и болезнь начнет прогрессировать. Это может привести к симптоматической артериальной гипертензии», — рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Вторичная (симптоматическая) артериальная гипертензия возникает как стойкий симптом при определенных заболеваниях:
- гипертиреоз (повышение функций щитовидной железы);
- первичный альдостеронизм (повышение гормона коры надпочечников - альдостерона);
- феохромоцитома (гормонально активная опухоль надпочечников);
- синдром Кушинга (повышение выработки кортикостероидных гормонов в коре надпочечников);
- врожденное сужение аорты;
- заболевания почек (почечная гипертензия);
- поражение почечных сосудов.