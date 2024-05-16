Стадии развития артериальной гипертензии — медицинский ликбез

При гипертензии страдают в первую очередь сосуды, сердце и почки. В зависимости от степени их поражения диагностируется первая, вторая или третья стадия болезни.

1 стадия – характеризуется стойким повышенным давлением, но жизненно важные и страдающие от гипертензии органы (органы-мишени) не повреждены.

2 стадия – появляются признаки бессимптомного поражения органов-мишеней: гипертрофия левого желудочка сердца, артеросклеротические бляшки в артериях.

3 стадия – организм перестает справляться с нагрузкой на сосуды и сердце, возникают опасные клинические состояния: инфаркт стенокардия или ишемический инсульт.

«Ощущения хорошего самочувствия на ранних стадиях развития гипертензии обманчиво. Чем стабильнее повышение давления и чем быстрее оно растет, тем выше риск возникновения осложнений», — отметили специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Время перехода от одной стадии к другой зависит от возможностей организма. Это может занять как десять лет, так и 2 года. Чаще всего осложнения возникают бессимптомно и обнаруживаются уже при госпитализации в критическом состоянии. На поздней стадии гипертензии работа выделительной системы ухудшается. В тяжелых случаях возникает почечная недостаточность, в организме начинают накапливаться азотистые соединения. Это приводит к изменению состава крови и сильной интоксикации организма.

Согласно данным Министерства здравоохранения России одно из самых заметных нарушений микроциркуляции мозга при стойком повышении давления – гипертоническая энцефалопатия. Из-за сужения артерий, мозг получает меньше питательных веществ. «Это приводит к снижению когнитивных способностей. Если вовремя не начать лечение, высоки риски развития сосудистой деменции или слабоумия.» - заключили специалисты Центра.