Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается сегодня,17 мая

С 2005 года во всем мире 17 мая по инициативе ВОЗ в тесном сотрудничестве со Всемирной Лигой борьбы с гипертонией и Международным обществом гипертонии официально отмечается Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией. Его цель – донести до широкой общественности важность артериальной гипертонии и ее возможных серьезных осложнений, а также предоставить информацию о профилактике, выявлении и лечении этого заболевания.

Упор в теме Дня 2024 года сделан на борьбу с низким уровнем осведомленности во всем мире особенно в районах с низким и средним уровнем дохода, а также точным методам измерения артериального давления. Выбор этой темы основан на мировой статистике, указывающей, что менее 50% взрослых с артериальной гипертензией во всем мире знали, что у них высокое давление.

Конкретные задачи кампании:

- повысить уровень информированности о причинах и последствиях повышенного артериального давления;

- стимулировать людей к изменению образа жизни, который может приводить к гипертонии;

- убедить взрослых регулярно проверять уровень своего артериального давления;

- создать программы скрининга по месту жительства для выявления высокого АД у лиц из группы риска;

- продвигать рутинное измерение АД медицинскими работниками при всех клинических встречах;

- мобилизовать национальные и местные власти к созданию среды, способствующей формированию здорового образа жизни у населения.

«Регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризация способствует раннему выявлению и коррекции факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. В настоящее время в арсенале врачей есть лекарственные препараты, регулярный прием которых позволяет не только нормализовать уровень давления, но и продлить жизнь пациентам», — заключили специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.