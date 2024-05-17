Влияние пищевой соли на развитие артериальной гипертензии — врачи предупреждают

Артериальная гипертензия характеризуется повышением уровня систолического или диастологического артериального давления. Доказано, что питание может влиять на давление. Пища глубокой промышленной переработки (соль + транс-жиры + сахар) способна вызывать в сосудах воспаление, изменять функцию клеток и способствовать сосудистому спазму. Изменение питания играет ключевую роль в терапии в совокупности с приемом лекарств.

«Не вызывает сомнения, что избыточное потребление поваренной соли – фактор, способствующий развитию артериальной гипертензии, поэтому в качестве профилактики данного заболевания необходимо проводить мероприятия, направленные на изменение пищевого поведения человека, в частности на ограничение суточного потребления поваренной соли», — рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Также, медики рассказали, каких правил стоит придерживаться, чтобы снизить давление:

- меньше употреблять поваренной соли - не более 3,8 г/день (1/2 –1 чайная ложка без горки, количество натрия до 1,5 г. или 65 ммоль/день), что включает соль и при приготовлении пищи, и на столе

- больше употреблять продукты, богатые калием (5-6 г/день калия)

- больше употреблять продукты, содержащие магний (400 мг/день магния).

Как сократить потребление соли:

- не употреблять пересоленные продукты (чипсы, консервированные продукты, сухари, соленые орешки, соевой соус, копчености, колбасы и т.д.)

- подсаливать блюда в процессе его потребления (но лучше этого не делать)

- при приготовлении пищи использовать соль экономно или готовить пищу без соли и добавляется ее в тарелку уже за столом

- для улучшения вкусовых качеств пищи широко использовать бессолевые приправы – травы и специи (сок лимона, овощные и фруктовые соки, зелень, чеснок, лук, хрен, перец, базилик, карри и т.д.)

- не ставить солонку на стол и прежде, чем добавить соль попробовать блюдо

- читать этикетки на продуктах и отдавать предпочтение продуктам с низким содержанием хлористого натрия (до 300 мг на 1 условную единицу продуктов).

- если хочется пить, то пить воду или чай, а не содовые прохладительные напитки.

Свежие необработанные продукты содержат намного меньше соли, чем продукты обработанные, расфасованные и замороженные. Большинство продуктов растительного происхождения содержит меньше соли, чем продукты животного происхождения. Более легкий путь к снижению потребления соли - меньше употреблять обработанной пищи и больше растительных продуктов.