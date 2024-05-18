Ирина Яровая поздравила камчатских школьников в праздник Последнего звонка

Дорогие ребята! Школьные годы - это прекрасная чудесная пора, которая ознаменует важный теплый, сердечный период в жизни каждого из нас. Это и в вашей жизни период дружбы, открытия себя, открытия мира. Это бесценный опыт и знания, которые являются фундаментом по жизни каждого человека. От всего сердца поздравляю вас с тем, что все эти прекрасные годы навсегда останутся в памяти, будут тем хорошим началом и стартом в большую самостоятельную жизнь, которая в самое ближайшее время откроется перед вами.



Наша страна, страна уникальных возможностей. Это ваша страна и это ваши возможности. И это счастливый горизонт, мечты и вдохновения для каждого из вас. Поздравляю ваших родителей и ваших педагогов, потому что уверена, что они по праву гордятся вами. И уверена, что новые наставники, которых вы обретете в жизни, позволят вам найти себя в профессии, найти тот жизненный путь, который сделает вас счастливыми и позволит нашей прекрасной большой стране в вашем лице обрести надежных, деятельных верных сынов и дочерей.



Желаю успеха! Желаю, чтобы ваш успех всегда был успехом нашей большой страны. Желаю, чтобы ваши счастливые возможности были помножены на огромное трудолюбие и огромную любовь к нашей большой стране. С праздником!



С уважением, вице-спикер

Государственной Думы России

Ирина Яровая