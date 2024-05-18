На Камчатке спасатели помогли медикам попасть к сломавшей ногу женщине

В Петропавловске-Камчатском спасатели совместно с полицией обеспечили доступ в квартиру, где 45-летняя женщина нуждалась в медицинской помощи, передает пресс-служба краевого управления МЧС.

«Всё произошло на улице Океанской. Женщина находилась дома, сломала ногу, вызвала медиков, но не смогла открыть им дверь», – сказано в сообщении.

На помощь скорой пришла дежурная смена МЧС. С помощью ручного инструмента спасатели вскрыли дверь и обеспечили медикам доступ в квартиру, не повредив дверной замок.

Сейчас женщина находится в больнице.