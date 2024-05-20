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О заболеваниях эндокринной системы рассказали медики на Камчатке

17:15
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О заболеваниях эндокринной системы рассказали медики на Камчатке

Эндокринные заболевания – это группа медицинских состояний, которые возникают в результате нарушения работы эндокринной системы. Большинство болезней сопровождается тяжелыми нарушениями жизненно-важных функций и при отсутствии лечения может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода.

К наиболее распространенным заболеваниям эндокринной системы относятся:
- сахарный диабет;
- болезнь Аддисона;
- синдром Кушинга;
- гипотериоз и гипертериоз;
- болезнь Грейвса;
- гиперкальциемия;
- нарушения полового развития и др.

«Если говорить о причинах развития эндокринных заболеваний, то стоит сказать, что чаще всего они являются результатом гормонального дисбаланса. Железа вырабатывает слишком много или слишком мало гормона. К этому может привести ряд определенных причин», — рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья. 

Причины развития эндокринных заболеваний:

- генетическое заболевание;
- аутоимунное заболевание или инфекция;
- травмы эндокринной железы;
- опухоли желез и др.

Во многих случаях заболевания эндокринной системы могут никак себя не проявлять в течение долгого времени.

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