О заболеваниях эндокринной системы рассказали медики на Камчатке

Эндокринные заболевания – это группа медицинских состояний, которые возникают в результате нарушения работы эндокринной системы. Большинство болезней сопровождается тяжелыми нарушениями жизненно-важных функций и при отсутствии лечения может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода.

К наиболее распространенным заболеваниям эндокринной системы относятся:

- сахарный диабет;

- болезнь Аддисона;

- синдром Кушинга;

- гипотериоз и гипертериоз;

- болезнь Грейвса;

- гиперкальциемия;

- нарушения полового развития и др.

«Если говорить о причинах развития эндокринных заболеваний, то стоит сказать, что чаще всего они являются результатом гормонального дисбаланса. Железа вырабатывает слишком много или слишком мало гормона. К этому может привести ряд определенных причин», — рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья.



Причины развития эндокринных заболеваний:

- генетическое заболевание;

- аутоимунное заболевание или инфекция;

- травмы эндокринной железы;

- опухоли желез и др.



Во многих случаях заболевания эндокринной системы могут никак себя не проявлять в течение долгого времени.