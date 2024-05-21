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О симптомах эндокринных заболеваний рассказывают камчатские врачи

13:55
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О симптомах эндокринных заболеваний рассказывают камчатские врачи

Проявления заболеваний эндокринной системы очень разнообразны. Между ними нет практически никаких общих признаков.

Специалисты Камчатского Центра общественного здоровья рассказали о самых распространенных:
- частая раздражительность;
- резкий набор или потеря веса;
- тахикардия;
- постоянное чувство жажды и сухость кожи;
- быстрая утомляемость;
- потливость;
- усиленное мочеотделение;
- бессонница;
- пигментация кожи.

«Для исключения заболеваний эндокринной системы необходимо пройти комплексное обследование. Оно включает в себя различные анализы и тесты. Все зависит от симптомов и предполагаемого эндокринного нарушения. Если вы обнаружили у себя какие-либо симптомы заболевания, необходимо сразу обратиться к врачу-эндокринологу для получения профессиональной помощи и диагностики», —заключили специалисты Центра.

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