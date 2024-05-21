О симптомах эндокринных заболеваний рассказывают камчатские врачи

Проявления заболеваний эндокринной системы очень разнообразны. Между ними нет практически никаких общих признаков.

Специалисты Камчатского Центра общественного здоровья рассказали о самых распространенных:

- частая раздражительность;

- резкий набор или потеря веса;

- тахикардия;

- постоянное чувство жажды и сухость кожи;

- быстрая утомляемость;

- потливость;

- усиленное мочеотделение;

- бессонница;

- пигментация кожи.

«Для исключения заболеваний эндокринной системы необходимо пройти комплексное обследование. Оно включает в себя различные анализы и тесты. Все зависит от симптомов и предполагаемого эндокринного нарушения. Если вы обнаружили у себя какие-либо симптомы заболевания, необходимо сразу обратиться к врачу-эндокринологу для получения профессиональной помощи и диагностики», —заключили специалисты Центра.