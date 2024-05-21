Гипотиреоз, причины и симптомы — медики разъясняют

Гипотиреоз – это заболевание эндокринной системы. Оно возникает из-за длительного низкого уровня тиреоидных гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, а также проблем с их воздействием на организм преимущественно на тканевом уровне.

«Это заболевание может возникнуть в любом возрасте, однако чаще им страдают пожилые люди старше 60 лет. В 80% случаев гипотиреоз связан с поражением защитных сил организма, т. е. аутоиммунным тиреоидитом. Он является ведущей причиной первичного гипотиреоза у взрослых людей», — рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Факторы риска:

- курение;

- наследственность;

- аутоимунные заболевания;

- подострый и послеродовой тиреоидит.

Симптомы гипотиреоза крайне обманчивы и разнообразны. Их проявление зависит от степени выраженности заболевания. Однако можно выделить наиболее частые симптомы гипотиреоза: сниженное потоотделение, охрипший голос, парестезии (нарушение чувствительности отдельных участков кожи), сухость и огрубение кожи, запоры, ухудшение слуха, прибавка веса, отеки лица и конечностей, непереносимость холода, проблемы с памятью, быстрая утомляемость.

«При своевременной диагностике и лечении прогноз благоприятный. При этом не существует определенной профилактики этого заболевания. Снизить риск возникновения развития гипотиреоза можно только при помощи правильного, сбалансированного питания, употребления достаточного количества йода с пищей и контроля гормонального веса», — заключили специалисты Центра.