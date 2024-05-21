Из чего состоит эндокринная система? — отвечают медики

Эндокринная система – это совокупность желез внутренней секреции, вырабатывающих гормоны и отвечающих за регуляцию происходящих в организме процессов. Эндокринная система напрямую связана с нервной и иммунной. Гормоны оказывают влияние на нервную систему и приводят нервные клетки в активное состояние, запуская различные процесса в организме.

К железам внутренней секреции, из которых состоит эндокринная система, относятся:

- гипофиз. Состоит из трех частей (передняя, средняя, задняя) и контролирует и регулирует работу других желез;

- щитовидная железа. Состоит из двух долей, располагается в передней части шеи. Эта железа вырабатывает гормоны, которые отвечают за рост, умственное развитие и скорость течения обменных процессов;

- надпочечники. Располагаются над почками и состоят из двух частей: мозговое и корковое вещество. Эти органы отвечают за выработку гормонов: адреналин и норадреналин;

- яички и яичники. Это половые органы, которые служат для выработки половых гормонов (тестостерона – у мужчин, эстрогена и прогестерона у женщин);

- поджелудочная железа. Располагается позади желудка и отвечает за выработку гормонов: инсулин и глюкагон. Также участвует в процессе пищеварения и регуляции белкового, жирового и углеводного обмена.

«Эндокринная система играет важную роль в общем здоровье организма, регулируя различные процессы и поддерживая гормональный баланс. Следуя рекомендациям по правильному питанию, физической активности, управлению стрессом и регулярным медицинским осмотрам, вы можете помочь поддерживать здоровье вашей эндокринной системы. Регулярно посещайте эндокринолога для профилактического осмотра и контроля состояния вашей эндокринной системы. Он поможет выявить возможные проблемы и разработать план действий для поддержания гормонального баланса», — рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.