Это полезно знать: Интересные факты о гормонах

Вообще тот факт, что всеми процессами в организме человека управляют химические реакции, наука сумела установить в начале 19 века.

Работа гормональной системы человека интересна и удивительна. Вот только небольшая «порция» из 10-ти установленных медицинских фактов:

1. Объятия и поглаживание домашних питомцев стимулируют выработку окситоцина. Этот гормон может снять отеки и быстрее заживляет раны. Окситоцин также вырабатывается при грудном вскармливании.

2. Алкоголь притормаживает выработку антидиуретического гормона, благодаря которому почки удерживают воду. Поэтому люди, пьющие алкоголь, подмечают у себя учащённое мочеиспускание.

3. Во время стресса миндалины вырабатывают огромное количество адреналина и кортизола. Это приводит к улучшению функции запоминания различных переживаний.

4. Женщины дольше успокаиваются после ссор и стрессов. Это объясняется большей реактивностью и лабильностью нервной и эндокринной систем.

5. Самое распространенное гормональное заболевание – диабет. Им страдают около 8% населения.

6. Существует теория о прямой связи витамина D и тестостерона – считается, что чем больше загорать, тем выше будет уровень этого гормона.

7. Когда человек влюбляется, его мозг вырабатывает столько же гормонов (дофамина, норадреналина, серотонина), как и после употребления наркотиков.

8. Учёные из Института Вейсмана в Израиле обнаружили, что запах слёз женщины снижает уровень тестостерона у мужчин.

9. Витамин D — единственный, который также одновременно является гормоном. Его дефицит может привести к серьёзным проблемам, включая депрессии и шизофрению.

10. Существует так называемый синдром нечувствительности к андрогену. Это значит, что лицо мужского пола генетически устойчиво к мужским гормонам. При такой патологии человек имеет женские черты при наличии генетически мужского состава.