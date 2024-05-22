Это полезно знать: Интересные факты о гормонах

Вообще тот факт, что всеми процессами в организме человека управляют химические реакции, наука сумела установить в начале 19 века.
Работа гормональной системы человека интересна и удивительна. Вот только небольшая «порция» из 10-ти установленных медицинских фактов:
1. Объятия и поглаживание домашних питомцев стимулируют выработку окситоцина. Этот гормон может снять отеки и быстрее заживляет раны. Окситоцин также вырабатывается при грудном вскармливании.
2. Алкоголь притормаживает выработку антидиуретического гормона, благодаря которому почки удерживают воду. Поэтому люди, пьющие алкоголь, подмечают у себя учащённое мочеиспускание.
3. Во время стресса миндалины вырабатывают огромное количество адреналина и кортизола. Это приводит к улучшению функции запоминания различных переживаний.
4. Женщины дольше успокаиваются после ссор и стрессов. Это объясняется большей реактивностью и лабильностью нервной и эндокринной систем.
5. Самое распространенное гормональное заболевание – диабет. Им страдают около 8% населения.
6. Существует теория о прямой связи витамина D и тестостерона – считается, что чем больше загорать, тем выше будет уровень этого гормона.
7. Когда человек влюбляется, его мозг вырабатывает столько же гормонов (дофамина, норадреналина, серотонина), как и после употребления наркотиков.
8. Учёные из Института Вейсмана в Израиле обнаружили, что запах слёз женщины снижает уровень тестостерона у мужчин.
9. Витамин D — единственный, который также одновременно является гормоном. Его дефицит может привести к серьёзным проблемам, включая депрессии и шизофрению.
10. Существует так называемый синдром нечувствительности к андрогену. Это значит, что лицо мужского пола генетически устойчиво к мужским гормонам. При такой патологии человек имеет женские черты при наличии генетически мужского состава.