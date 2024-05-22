Топ продуктов для здоровья щитовидной железы — рассказывают врачи эндокринологи

Для правильной работы щитовидной железы необходимы йод, селен и аминокислота тирозин.

«Именно эти вещества способствуют важному синтезу гормонов, вырабатываемых в щитовидной железе. Поэтому важно добавлять в рацион продукты содержащие эти вещества», — рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.



Также, специалисты Центра объяснили, в каких продуктах содержатся необходимые компоненты, которые оказывают положительное влияние на здоровье щитовидной железы.

1. Морская рыба. Треска, лосось, скумбрия, камбала и другие. Помимо аминокислоты тирозин, йода и селена, морская рыба содержит большое количество других важных веществ: фосфор, кальций и витамин D. Не говоря уже о высокой концентрации омега-3 жирных кислот, имеющих большое значение для здоровья любого человека. В принципе все морские обитатели содержат много йода и селена, поэтому любые морепродукты (креветки, мидии, осьминоги) тоже можно включать в рацион для поддержки щитовидной железы.

2. Чеснок. В его составе содержатся: йод, селен и тирозин. Эти вещества необходимы для полноценного функционирования щитовидной железы.

3. Орехи. Фундук, миндаль, кедровые и грецкие орехи содержат огромное количество полезных веществ. Орехи можно употреблять как в сыром виде, так и делать из них отвары.

4. Водоросли. Еще один продукт богатый йодом и селеном.

5. Хурма. В каждом плоде содержится огромное количество железа, магния, калия, витаминов А, С и Р. Также ярко-оранжевый цвет хурмы говорит о высоком содержании бета-каротина и биофлавоноидов, поддерживающих здоровье.