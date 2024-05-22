О признаках недостатка йода в организме рассказывают врачи

Основная проблема состоит в том, что восполнить недостаток йода можно только из внешних источников.

«Недостаток йода вызывает нарушение синтеза гормонов щитовидной железы, которые регулируют работу эндокринной системы. Помимо этого, дефицит йода приводит к замедлению белкового и липидного обменов в организме, ухудшению интеллектуальных способностей, развитию артериальной гипотензии», - рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Длительный дефицит йода вредит каждому человеку независимо от пола и возраста. Однако, существуют группы людей, для которых даже короткий период дефицита может быть очень опасным:

- Беременные. Когда у плода начинается формирование щитовидной железы, недостаток йода может привести к задержке внутриутробного развития ребенка, тяжелым патологиям или даже к гибели.

- Маленькие дети и подростки. При недостатке йода невозможны нормальный рост и интеллектуальное развитие ребенка.

Потребление йода в различных районах варьируется, но в целом согласно нормам, рекомендованным для России, не должно превышать 600 мкг/сутки. Безусловно, необходимо включать в рацион продукты, богатые йодом. Лучшие источники — это картофель, клюква, чернослив, морская капуста, треска и тунец, водоросли, мясо индейки, йогурт.

Важно помнить, что самостоятельный бесконтрольный прием йода опасен. При подозрении на недостаток йода, необходимо обратиться к эндокринологу и сдать необходимые анализы.