Влияние щитовидной железы на вес человека — рассказывают медики

Ожирение в последние годы широко распространено во всем мире, и наша страна не является исключением. Чаще всего причина ожирения заключается в потреблении чрезмерного количества высококалорийной пищи и малоподвижном образе жизни, а неудачи в попытках похудеть связаны с несоблюдением рекомендаций диетологов.

«Иногда причины набора лишнего веса и невозможности от него избавиться заключаются в различных заболеваниях, в том числе, и в патологиях щитовидной железы. Если человек с ожирением рационально питается, достаточно активен, а вес стоит на месте, необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы проверить состояние щитовидки», — рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья.

Недостаточная выработка гормонов и замедление метаболизма сами по себе способствуют набору веса. Также появляется апатия и чрезмерная чувствительность к холоду, поэтому у человека возникает желание устроиться на диване под теплым пледом с горячим чаем и бутербродами или сладостями.

Ситуация усугубляется недостатком движения и нерациональным питанием. Для лечения необходимо обращаться к эндокринологу. Терапия назначается только после проведения обследования и подтверждения предварительного диагноза. Необходимо учитывать, что для снижения веса необходима не только нормализация гормонального фона, а и рациональное питание, и физическая активность.