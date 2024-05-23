Топ-5 интересных фактов об эндокринной системе — популярная медицина

Эндокринная система обеспечивает устойчивую работу человеческого организма в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды, его защиту от стресса.

А знаете ли вы, что эндокринология практикуется уже более 2000 лет. Древние китайские целители использовали соединение сапонин из семян и минеральный гипс для извлечения гипофизарных и половых гормонов из мочи человека для приготовления лекарств. Эндокринология не была признана наукой в ее современной форме до девятнадцатого века.

Гормоны были открыты только в 20 веке. В 1902 году английские физиологи Эрнест Старлинг и Уильям Бейлисс ввели термин «гормоны». Этим словом описывалась секреция поджелудочной железы.

Эндокринная система реагирует на стресс. Физический и эмоциональный стресс заставляет эндокринную систему вырабатывать больше гормонов. Например, выделяется больше адреналина и гормона роста, которые ускоряют обмен веществ. Однако, длительный стресс может вызвать нарушения, включая ожирение и болезнь Грейвса.

Эндокринная система есть у всех животных с нервной системой. У людей и других позвоночных (например, кошек, собак, лягушек, рыб, птиц, ящериц) есть гипоталамо-гипофизарная ось, которая служит основой эндокринной системы. У других позвоночных также есть щитовидная железа, хотя она может выполнять несколько иную функцию.

Другие органы могут выполнять эндокринные функции и выделять гормоны, даже если они не считаются частью эндокринной системы. Среди них - желудок, плацента, печень и почки.