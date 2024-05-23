Российская статистика заболеваний эндокринной системы — отмечается значительный рост

В нашей стране отмечается значительный рост болезней эндокринной системы. За последние 6 лет распространенность зарегистрированных заболеваний выросла на 26%. Основной вклад в структуре общей и первичной заболеваемости в классе болезней эндокринной системы принадлежит сахарному диабету, в частности, сахарному диабету 2 типа, затем болезням щитовидной железы и стремительно нарастающему ожирению.

«Значительное влияние на распространённость болезней эндокринной системы среди взрослого населения оказывают следующие факторы: меняющаяся экологическая обстановка, стрессовые ситуации, инфекционные заболевания и иммунные нарушения, а также курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность и нарушение питания», — рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения среди эндокринных нарушений, распространенность заболеваний щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета. При этом отмечается постоянный рост новых случаев патологий щитовидной железы, что обусловлено различными причинами: от йодного дефицита и неблагоприятной экологической обстановки до стрессов и генетических нарушений.

По мнению специалистов, официальные данные не представляют реальное количество пациентов, так как учитывают только выявленные и зарегистрированные случаи заболевания.