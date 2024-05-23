​Краткая история эндокринологии — популярно о медицине

Эндокринология - наука о строении и функции желёз внутренней секреции, вырабатываемых ими гормонах, путях их образования и действия на организм животных и человека. Название данной науки дословно в переводе с греческого означает «учение о выделении внутрь», от endo - внутри, krino - выделять, logos – учение.

В 1830 году немецкий естествоиспытатель и физиолог Иоганнес Петер Мюллер впервые сформулировал термин «железы с внутренней секрецией». Немного позже, в 1855 году французский физиолог К. Бернар более подробно описал понятие «внутренней секреции».



Формирование и выделение эндокринологии в отдельную область медицины произошло в конце 19 - начале 20 вв. В 1882 году швейцарские хирурги Теодор Кохер и Жак Реверден изучили эндемический зоб и обосновали его оперативное лечение. Воротникообразый разрез для доступа к щитовидной железе, предложенный Кохером, используется большинством хирургов до сих пор. Немного позднее, И. Меринг и Оскар Минковский продемонстрировали клинические опыты на животных, направленные на изучение функций поджелудочной железы.



В 1901 году русский учёный Леонид Васильевич Соболев обнаружил в поджелудочной железе панкреатические островки, вырабатывающие гормоны и установил, что развитие сахарного диабета связанно с выпадением внутрисекреторной функции островковой ткани поджелудочной железы. В это же время американский ученый Т. Олдрич и японский ученый Дж. Такамине впервые выделили гормон – адреналин в кристаллическом виде. Позднее в кристаллическом виде были выделены и другие гормоны, что позволило установить их структуру и детально изучить действие гормонов на организм.



В 1972 г. в Институте экспериментальной эндокринологии и химии гормонов АМН СССР под руководством академика Н.А.Юдаева был синтезирован инсулин человека.



С конца 90-х годов и по сей день разрабатываются научные направления, базирующиеся на молекулярной генетике.



В 2006 г. Организация Объединённых Наций определила сахарный диабет как самый опасный вызов мировому сообществу и приняла Резолюцию по борьбе с этой болезнью, в которой говорится о всемирной угрозе сахарного диабета и его осложнений, влекущих за собой опасность для здоровья всех наций, а также важные медико-социальные, экономические и этические проблемы.



Современные методики лечения позволяют контролировать течение эндокринных заболеваний, избегать осложнений и обеспечивать пациентам достойное качество жизни. Основа современной эндокринологии – высокотехнологичные биохимические тесты и гормональные препараты последнего поколения. Новые технологии широко используются и в диагностике – магнитно-резонансная и компьютерная томография, радионуклидная диагностика, радиоиммунный и молекулярно-генетический анализ. Достижения в этой области медицины позволяют выявлять заболевания у взрослых и детей на ранних стадиях и проводить их лечение.